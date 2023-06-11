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Сегодня, 08:09

UFC 289: Оливейра нокаутировал Дариуша и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Ванкувере, Канада, завершился турнир UFC 289, в главном бою которого Аманда Нуньес (23-5) победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес: Аманда Нуньес (Бразилия) победила Ирен Алдану (Мексика) — Единогласное решение судей (50-44, 50-44, 50-43).

Легкий вес: Чарльз Оливейра (Бразилия) победил Бенеила Дариуша (США) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Майк Малотт (Канада) победил Адама Фугитта (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Дэн Иге (США) победил Нейта Ландвера (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Средний вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил Эрика Андерса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Средний вес: Нассурдин Имавов (Франция) — Крис Кертис (США) — Бой признан несостоявшимся из-за столкновения головами.

Наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичус (Канада) победила Миранду Мэверик (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Айманн Захаби (Канада) победил Цилэна Аожи (Китай) — KO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Кайл Нельсон (Канада) победил Блейка Билдера (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Стив Эрцег (Австралия) победил Давида Дворжака (Чехия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27)

Минимальный вес: Диана Белбицэ (Румыния) победила Марию Оливейру (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Аманда Нуньес
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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