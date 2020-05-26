«Спасибо, что рискнул связать свою жизнь со спортом, в который многие не верили». Сехудо поблагодарил Уайта

Экс-чемпион наилегчайшего и легчайшего дивизионов UFC Генри Сехудо в Instagram попрощался с болельщиками и членами своей команды, а также отдельно обратился к главе UFC Дане Уайту.

— Спасибо за невероятный опыт, дядюшка Дана Уайт, я навсегда признателен, — написал Сехудо. — Спасибо, что рискнул связать свою жизнь со спортом, в который многие люди не верили. Всем моим тренерам и фанатам, — это был потрясающий путь. «Трипл-Си» — ушел.

Свой последний бой Сехудо провел на турнире UFC 249, где ему удалось победить Доминика Круза техническим нокаутом во 2-м раунде. Сразу после боя чемпион заявил, что намерен завершить карьеру.

За свою карьеру Сехудо одержал 16 побед при 2 поражениях.

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