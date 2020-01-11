Смоляков проведет бой с Новоселовым 17 апреля

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков 17 апреля на турнире Fight Nights Global проведет бой с Максимом Новоселовым, который 15 лет провел в тюрьме. Об этом Смоляков сообщил в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА».

— 17 апреля следующий бой с Максом Новоселовым. Деремся в необычном формте — без перерыва. По времени решаем, сколько. От 10 минут. Это Fight Nights. Предложил Камил Гаджиев, — сказал тяжеловес.

На счету 37-летнего Смолякова — 9 побед, 4 поражения в ММА (0-3 в UFC). У 46-летнего Новоселова — 9 побед, 2 поражения, 1 ничья.