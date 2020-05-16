«Сильные люди в трудную минуту показывают свою внутреннюю порядочность». Тактаров похвалил Макгрегора

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров похвалил ирландца Конора Макгрегора, который ранее пожелал здоровью тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Отец Хабиба? находится сейчас в больнице.

— Надеюсь, все будет хорошо. И еще раз убедимся, насколько сильные люди в трудную минуту показывают свою внутреннюю порядочность, которая итак высоко стояла — это было видно, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram. — Я сейчас говорю про Конора Макгрегора, который первым делом пожелал всего хорошего и сказал, что молится за здоровье Абдулманапа. Хорошие люди есть хорошие люди, а всякое дерьмо может сейчас желать коронавирус Конору, или еще кому-то.

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