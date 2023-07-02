Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:46

Штырков объяснил, почему считает достижения Гончарова выше заслуг Малыхина

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный российский полутяжеловес Иван Штырков сравнил достижение Евгения Гончарова и Анатолия Малыхина.

«По оппозиции, конечно, Гончаров стоит выше. Толя мне симпатичен. Он верил в себя и дошел до цели. Это его звездный час и награда за усердный труд. Малыхин пробил себе путь. Но давайте честно смотреть в глаза спорту. Я не могу понять, с кем дрался Толя. Единственный, кто был — высокий, худой мальчик, грэпплер. Ренье де Риддер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

23 июня в бою за титул чемпиона One Championship в тяжелом весе Малыхин нокаутировал канадца индийского происхождения Арджана Бхуллара в третьем раунде.

На счету Малыхина также пояс в полутяжелом весе, который он завоевал в поединке с Реньером Де Риддером.

Малыхин выиграл все 13 поединков в профессиональной карьере в ММА, причем все победы 35-летний россиянин одержал досрочно.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Анатолий Малыхин
Иван Штырков
ММА
0
Читайте также
Служба безопасности отменила фан-встречи Трусовой и Валиевой. Что случилось в «Лужниках»?
В сборной России обнаружили гребца-вредителя. Он подсыпал допинг конкурентам
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рузибоев получит бонус за лучшее выступление на UFC on ESPN 48
Новости
RSS RSS
Все новости