Штырков объяснил, почему считает достижения Гончарова выше заслуг Малыхина

Известный российский полутяжеловес Иван Штырков сравнил достижение Евгения Гончарова и Анатолия Малыхина.

«По оппозиции, конечно, Гончаров стоит выше. Толя мне симпатичен. Он верил в себя и дошел до цели. Это его звездный час и награда за усердный труд. Малыхин пробил себе путь. Но давайте честно смотреть в глаза спорту. Я не могу понять, с кем дрался Толя. Единственный, кто был — высокий, худой мальчик, грэпплер. Ренье де Риддер», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

23 июня в бою за титул чемпиона One Championship в тяжелом весе Малыхин нокаутировал канадца индийского происхождения Арджана Бхуллара в третьем раунде.

На счету Малыхина также пояс в полутяжелом весе, который он завоевал в поединке с Реньером Де Риддером.

Малыхин выиграл все 13 поединков в профессиональной карьере в ММА, причем все победы 35-летний россиянин одержал досрочно.