Шлеменко в июле проведет бой с Алексом Оливейрой

Российский боец ММА Александр Шлеменко проведет бой с бразильцем Алексом «Ковбоем» Оливейрой в июле этого года на турнире своего промоушена SFC в Омске.

Об этом в четверг было объявлено на пресс-конференции SFC.

На счету 35-летнего Оливейры 24 победы, 14 поражений и 1 ничья в ММА (11-10 в UFC). Бразилец выступал в UFC с 2015 по 2022 годы. Он покинул лигу после четырех поражений подряд. После ухода из UFC он выиграл два боя техническим нокаутом в первом раунде.

У 38-летнего Шлеменко 61 победа и 15 поражений в ММА.

Поединок Шлеменко и Оливейры пройдет на «Арене Омск», которая вмещает 12 тысяч зрителей.