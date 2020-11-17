Шлеменко: «Я не понял, Харитонов хочет бой с Яндиевым за деньги что ли? Это странно»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал слова Сергея Харитонова о бое с Адамом Яндиевым.

— Единственное, что мне по ушам проехало — это слова Сергея про организацию боя. Я не понял, он хочет еще бой за деньги что ли? То есть организуйте, найдите спонсоров, и я проведу бой. Мне тогда вообще не понятно, это как-то выглядит странно.

Лучше, чтобы они встретились лицом к лицу, и как-то выяснили отношения. А еще лучше, если Сергей готов провести бой и не коммерческий, потому что это выглядит как-то не очень хорошо. Мне кажется, если у тебя есть претензии... Вот как бы сделал я: неправильно он со мной поступил — давай, хорошо, если ты такой боец, то выходи, встречаемся с тобой и мы это выясним. Камеры пускай будут, потому что все должны видеть, как ты ответишь за то, что распускаешь руки. А если устраивать бой, тогда еще вопрос: Зачем писать заявление, если ты готов выйти на бой? Много вопросов остается во всей этой ситуации, и чем дальше заходит, тем более запутаннее становится. (Илья Андреев)

13 ноября 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его друга Руслана Абдо во время турнира по ММА в Москве. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.