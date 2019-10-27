Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

Взгляды российского бойца Магомеда Исмаилова, который отказывается проводить поединки с мусульманами, можно расценивать как предвзятость. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.

— Мне это неприятно, — сказал Шлеменко. — К нам, что ли, особое отношение у мусульман? Вроде бы мы все живем в одной стране, разделяем наш дом, но с мусульманами я не дерусь, а всех других — пожалуйста. Это странно. Я по религиозному принципу соперников не разделяю. Я не очень люблю драться с нашими соотечественниками, но дерусь, если надо.

На самом деле я Магомеда никогда не рассматривал как соперника, так как не гонюсь за хайпом. Да и отношения у нас всегда были хорошие. Не то, что дружеские, но он обо мне хорошо отзывался, я о нем — тоже. Я считаю, что мне нужны немножко другие бои. Я не вижу больших плюсов для себя в этом поединке. Но вот история про мусульман меня расстраивает. Это идет дележка народа на «свой — чужой». Это неправильно.

— Как человек Исмаилов вам симпатичен?

— Скажу честно: когда он дрался с Владимиром Минеевым, я за него болел. Во многих других боях тоже. У меня нет желания с ним драться. Если у Маги есть большое желание, и он готов об этом заявить, тогда можно. Если он как-то некрасиво обо мне выскажется, что-то в стиле: они — братья-мусульмане, а мы — непонятно кто, тогда пожалуйста.

— Вы думаете, что если бы вы сказали, что хотите драться только мусульманами, то вас бы сразу обвинили в дискриминации?

— Естественно. Сразу же. Я всегда говорил, что не хочу драться с нашими бойцами, но это касалось представителей всех религий. Я не делю нас таким образом, я думаю, нам надо друг друга поддерживать. А вообще я заметил, что кавказские ребята очень даже готовятся драться с русскими ребятами, с теми же казахами даже. Но именно особое отношение к русским есть. Непонятно это.

На счету 35-летнего Шлеменко 58 победы в ММА и 12 поражений. Один поединок с его участием (победа над Мелфином Манхуфом) признан несостоявшимся. У 33-летнего Исмаилова 12 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Михаил Потапов)

Интервью Шлеменко полностью — здесь