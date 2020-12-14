Шлеменко назвал человека, кому по силам организовать их бой с Исмаиловым
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, кому под силу организовать его бой с Магомедом Исмаиловым. 13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115 в Москве.
— Однозначно такие люди есть. Их только надо заинтересовать, — сказал Шлеменко.
— Мне кажется, вопрос в том, чтобы вас смогли заинтересовать. Понятно, что ваш бой с Исмаиловым интересен.
— Я вам даже прям сейчас могу сказать, кто это может сделать без проблем.
— Давайте.
— Подсказка: откуда Иван Штырков? Из какой команды?
— «Архангел Михаил».
— А кто стоит за этой командой?
— Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании», финансирует клуб «Архангел Михаил»).
— Ну вот. Не надо долго думать, когда вы спрашиваете, есть ли такие люди. И он не один такой. — что радует. Поживем-увидим.
(Илья Андреев)
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