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Шлеменко назвал человека, кому по силам организовать их бой с Исмаиловым

02:50
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, кому под силу организовать его бой с Магомедом Исмаиловым. 13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115 в Москве.

— Однозначно такие люди есть. Их только надо заинтересовать, — сказал Шлеменко.

— Мне кажется, вопрос в том, чтобы вас смогли заинтересовать. Понятно, что ваш бой с Исмаиловым интересен.

— Я вам даже прям сейчас могу сказать, кто это может сделать без проблем.

— Давайте.

— Подсказка: откуда Иван Штырков? Из какой команды?

— «Архангел Михаил».

— А кто стоит за этой командой?

— Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании», финансирует клуб «Архангел Михаил»).

— Ну вот. Не надо долго думать, когда вы спрашиваете, есть ли такие люди. И он не один такой. — что радует. Поживем-увидим.

(Илья Андреев)

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