Сергей Харитонов: «Тактически все просчитали, выходим и показываем результат»

Российский боец Сергей Харитонов рассказал, как он готовится к бою с бразильцем Фернандо Родригесом.

— Подготовка проходит плодотворно. Мы готовимся в Таиланде. Отличная команда. Полностью прошли все: спарринги, физическую подготовку. К бою подойдем в лучшей форме! Настрой боевой, как всегда. У меня другого не бывает, — заявил Харитонов в интервью РЕН ТВ.

Я ставок не делаю, я просто выхожу на бой. Я готов. Я иду к победе. Тактически все просчитали, выходим и показываем результат. Победа! Нам нужна победа.

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.