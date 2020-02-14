Сергей Харитонов: «Тактически все просчитали, выходим и показываем результат»
Российский боец Сергей Харитонов рассказал, как он готовится к бою с бразильцем Фернандо Родригесом.
— Подготовка проходит плодотворно. Мы готовимся в Таиланде. Отличная команда. Полностью прошли все: спарринги, физическую подготовку. К бою подойдем в лучшей форме! Настрой боевой, как всегда. У меня другого не бывает, — заявил Харитонов в интервью РЕН ТВ.
Я ставок не делаю, я просто выхожу на бой. Я готов. Я иду к победе. Тактически все просчитали, выходим и показываем результат. Победа! Нам нужна победа.
Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/661055-boets-mma-kharitonov-o-boe-s-braziltsem-rodrigesom-ia-idu-k-pobede