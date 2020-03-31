Сергей Харитонов: «Емельяненко говорил, что с русскими драться не будет. А теперь одного выбирает, другого»

Российский боец ММА Сергей Харитонов (31-8) прокомментировал намерения Александра Емельяненко (28-7-1) провести бои со средневесами. Ранее Емельяненко вызвал на боксерский поединок Александра Шлеменко. Также у него в планах бои с Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

— Как вам желание Александра Емельяненко драться со средневесами?

— Несет все подряд. Конечно, выбирает себе более удобных оппонентов, 84 кг. Говорил, что с русскими бойцами драться не будет, а теперь одного, второго выбирает, любого. Со всеми побьется, всех победит. Не хочу даже об этом говорить, все всё понимают, люди не глупые.

— Это же бизнес, с какой-то стороны.

— Бизнес, пускай зарабатывает, личное дело каждого. Не мне его судить.

— У вас-то бой все-таки будет?

— Ну откуда я знаю. Если организуют, значит будет. Не организуют — не будет.

— На какой стадии находится эта организация? Потому что Владимир Хрюнов об этом говорил давно.

— С этим коронавирусом сейчас непонятно на сколько все затягивается. Если люди готовы на этот бой пойти, то затянется все на месяц, на два, на три. Если хотят боя, значит, он будет. Кто хочет, тот добьется. Я сразу сказал, что я готов.

— Я вижу, что вы верите, что бой состоится.

— Я верю тому, что мы подписали. Вот когда бумаги подписаны, тогда я верю. Ничего так не укрепляет отношения, как 100-процентная предоплата. Я утрирую, но правда в том, что с многими российскими организациями у меня был опыт: когда выплачена 20-30-процентная предоплата, мы понимаем, что это серьезно. А когда мне звонят и спрашивают: Сергей, вы встретитесь с Александром, с Васей, с Петей? Мы бы хотели организовать бой. Кто хочет, тот всегда добьется, а так мне пишут и зачастую и балобольство сплошное.

— Хоть раз было, что ваш реванш был реально очень близок, но все сорвалось?

— Нет, конечно, ничего не бывало. Все на уровне разговоров.

— Александр тут сказал, что запросит один миллион долларов, если вы запросите 500 тысяч...

— Пусть запросит, но кто заплатит ему этот миллион?

— Хрюнов не заплатит?

— Я не знаю, надо у Владимира спросить. Можно хоть миллиард попросить. То он готов с кем-то драться бесплатно, то миллион просит. А кто вообще сказал, что я 500 попрошу на данном этапе? Никто не знает, о каких деньгах идет речь. (Илья Андреев)