Российский боец победил китайца в Москве. Пока это лучший нокаут года

Российский боец Газават Сулейманов нокаутировал китайца Йибугеле ударом локтем с разворота на турнире Rebel FC 10, который состоялся в субботу в Москве. Поединок закончился в первом раунде.

Wow. Gorgeous spinning back elbow KO by Gazavat Suleymanov at #RebelFC10 pic.twitter.com/lbdxlDUG34 — caposa (@Grabaka_Hitman) January 11, 2020

На счету 29-летнего Сулейманова 12 побед и 2 поражения в ММА. И китайского бойца — 5 побед, 6 поражений, 1 ничья.