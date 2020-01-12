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Российский боец победил китайца в Москве. Пока это лучший нокаут года

06:09
Газават Сулейманов выиграл эффектным нокаутом. Фото Grabaka_Hitman
Газават Сулейманов выиграл эффектным нокаутом. Фото Grabaka_Hitman

Российский боец Газават Сулейманов нокаутировал китайца Йибугеле ударом локтем с разворота на турнире Rebel FC 10, который состоялся в субботу в Москве. Поединок закончился в первом раунде.

На счету 29-летнего Сулейманова 12 побед и 2 поражения в ММА. И китайского бойца — 5 побед, 6 поражений, 1 ничья.

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