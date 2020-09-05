«Романтическое настроение». Глава АСА рассказал, что происходит с Александром Емельяненко

Президент АСА Алексей Яценко в интервью «СЭ» рассказал, чем сейчас занимается боец ММА Александр Емельяненко.

24 июля Емельяненко проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107, после чего прекратил публичную деятельность.

— АСА заинтересована в том, чтобы Александр продолжал выступления в ваших турнирах?

— Насколько я владею информацией, сейчас у Александра тот период, когда он ушел в романтическое настроение. Когда у него романтическое настроение закончится, и он будет готов тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда будет смысл обсудить это. Повторюсь: пока что у него романтическое настроение.

На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)