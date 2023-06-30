Романов объяснил причины поражения от Волкова

Молдавский боец Александр Романов рассказал о причинах поражения от россиянина Александра Волкова на UFC Fight Night 221.

«С кем бы я ни дрался в тот день, я просто не был морально готов к этому бою. Не хочу говорить о том, что было бы, если бы был другой вес или другие физические кондиции. История не терпит сослагательного наклонения. Я нормальный, адекватный человек и четко принимаю реальность. Прекрасно понимаю, что проиграл этот бой, а раз проиграл, то не был достаточно готов«, — цитирует Романова MMA.Metaratings.ru

Волков победил Романова техническим нокаутом в первом раунде боя, который проходил в городе Парадайс, штат Невада (США).