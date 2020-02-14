Родригес рассказал о подготовке к бою с Харитоновым

Боец ММА Фернандо Родригеса Фернанду Энрике Перрейра Дос Сантос рассказал, как готовится к бою с россиянином Сергеем Харитоновым.

Спортсмены 23 февраля сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 кг в рамках промоушена WTKF.

— Сейчас я в лучшей за всю историю команде ММА «Коринтианс». Русско-бразильская дуэль вечна, но я сделаю все, чтобы увезти этот пояс в Бразилию. Харитонов видит лучшего Фернандо Санто Форте в истории, — приводит РЕН ТВ слова Родригеса.

Напомним, бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии. Поединок состоится в стойке. Если же противники переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.