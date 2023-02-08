Роберт Уиттакер согласился драться с Хамзатом Чимаевым: «Круто, погнали!»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) принял предложение Хамзата Чимаева (12-0), который ранее вызвал Уиттакера на бой.

«Круто, погнали. Да по фиг. Я даже не знаю. Я думаю, мы бы закатили хороший, сложный бой, — сказал Уиттакер Submission Radio. — Он феноменальный боец, у него много сильных сторон. Но и у меня тоже много сильных сторон. Я думаю, что я дам ему тяжелый бой. Я хорошо дерусь в стойке, могу провести тейкдаун, меня трудно удержать на земле. Это будет интересный, зрелищный бой. Я уверен, что этот поединок привлечет внимание фанатов».

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий с зарплатой.