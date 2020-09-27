Ридделл победил Да Сильву, Мэттьюз — Санчеса. Результаты предварительных кардов UFC 253
На турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ) завершились предварительные бои.
Ранние прелимы
Полутяжелый вес, до 93,4 кг: Данилу Маркес (Бразилия) победил Хадиса Ибрагимова (Россия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27)
Тяжелый вес, до 120,7 кг: Хуан Эспино (Испания) победил Джеффа Хьюза (США) — сабмишен (удушающий прием), 1-й раунд, 3:48
Предварительный кард
Полутяжелый вес, до 93,4 кг: Уилльям Найт (США) победил Алексу Камура (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)
Полулегкий вес, до 66,2 кг: Людовит Кляйн (Словакия) победил Шейна Янга (Новая Зеландия) — нокаут (хедкик и удары), 1-й раунд, 1:16
Полусредний вес, до 77,6 кг: Джейк Мэттьюз (Новая Зеландия) победил Диего Санчеса (США) — единогласное решение судей (30-26, 30-26, 30-26)
Легкий вес, до 70,8 кг: Брэд Ридделл (Новая Зеландия) победил Алекса Да Сильву (Бразилия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)