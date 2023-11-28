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Сегодня, 13:15

Тренер Минеева: «Мне было неприятно слышать слова Поветкина»

Давид Хачатрян
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Главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев прокомментировал слова олимпийского чемпиона и экс-обладателя регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александра Поветкина (36-3), который заявил, что смотрит бои только русских бойцов.

«Когда Поветкин сказал, что болеет чисто за русских, мне было настолько неприятно, — сказал Магомедалиев «СЭ». — Вроде бы серьезный, великий боксер, за которого я всегда болел. Он же умный человек. Может быть, ничего такого не было. В этих моментах нужно быть расчетливым, грамотным. Не стоит необдуманно говорить, тем более когда тебя знают многие люди, когда тебя уважают и любят.

Я, например, призываю и буду призывать всех к братскому отношению, когда у тебя реально есть братское отношение ко всем хорошим ребятам, хорошим людям. Лучше этого я не вижу ничего абсолютно. Я сплю спокойно и абсолютно не выделяю национальности: этот отсюда, а этот оттуда».

Ранее Поветкин сказал, что не смотрит поединки кавказцев, а следит исключительно за русскими бойцами.

 
Александр Поветкин. «Как сказал — так сказал!» Поветкина захейтили за слова «слежу только за русскими», но он не собирается оправдываться

 

Александр Поветкин
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