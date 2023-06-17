Раисов заявил, что точка в противостоянии с Вартаняном не поставлена

Боец ACA Юсуф Раисов рассказал, почему хочет провести реванш с Эдуардом Вартаняном.

«Я считаю, что наш бой не закончен. По факту Вартанян выиграл, удары были легитимными. Но точка не поставлена, об этом говорил сам Эдик. Вартанян считает себя победителем, и это правильно. В следующем поединке хочу встретиться с ним и посмотреть, кто лучше. Первый раунд я забрал. После боя в глазах публики и его команды он, безусловно, лучше», — приводит слова Раисова «РБ Спор».

Раисов и Вартанян дрались 4 ноября 2022 года в полуфинале Гран-при легковесов ACA. После второго раунда бой был остановлен врачом из-за рассечений Раисова.