Публика отреагировала на победу Адесаньи свистом

Зрители турнира UFC 248 в Парадайсе (Лас-Вегас, Невада, США) свистом выразили свое недовольство исходом главного поединка вечера, в котором новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе. Свист также раздавался по ходу боя.

После поединка Ромеро обвинил своего соперника в том, что тот все время убегал для него и сделал бой скучным.

30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). У 42-летнего Ромеро 13 побед (11 нокаутов) при пяти поражениях.