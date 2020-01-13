«Прячься, мышонок!» Ян снова бросил вызов Сехудо
Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян вновь бросил вызов чемпиону дивизиона Генри Сехудо.
— Я уже соскучился Завтра приступаем к работе, — написал в своем Isntagram Петр Ян. — Прячься, мышонок!
Прошёл месяц после боя ?? И я уже соскучился ?? Завтра приступаем к работе ? @henry_cejudo прячься мышонок !!! run the mouse ??? @ufc . #ufc #rccmma #rcc_sport #UFC245 #petryan #rcc_academy #rcc_sport #petryan #ufc #чозажелтый #строимдорогу #путьвоина #история #сделатьневозможное #россия #неотступатьинесдаваться #сибирь #омск #екатеринбург #ufc #tigermuaythai #дорога #chicago #teampetryan #бокс #мечта
В активе Генри Сехудо 15 побед и два поражения, а на счету Яна 16 побед и одно поражение. Сейчас действующий чемпион готовится к бою против Жозе Алдо.