«Прячься, мышонок!» Ян снова бросил вызов Сехудо

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян вновь бросил вызов чемпиону дивизиона Генри Сехудо.

— Я уже соскучился Завтра приступаем к работе, — написал в своем Isntagram Петр Ян. — Прячься, мышонок!

В активе Генри Сехудо 15 побед и два поражения, а на счету Яна 16 побед и одно поражение. Сейчас действующий чемпион готовится к бою против Жозе Алдо.