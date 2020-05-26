«Просто сумасшедший удар». Как американец заплакал после спарринга с российским ветераном ММА

Российский боец UFC Шамиль Гамзатов рассказал «СЭ» о невероятной силе удара ветерана ММА Бозигита Атаева.

На счету 41-летнего Атаева 20 побед и 5 поражений в ММА. Он выступает с 2000 года (с перерывом с 2006 по 2017 годы).

— Бозигит бьет так, как, наверное, ни один человек не бьет, — сказал Гамзатов. — У него просто сумасшедший удар. Расскажу об одном инциденте. Когда мы делали спарринги в American Top Team, нас, россиян, ставили только между собой. Почему? Потому что несколько раз было, что Бозигит в спарринге бился с одним американцем, а тот просто снимал шлем и... Реально плакал! Прикинь, плачет и уходит! Просто не мог работать с Атаевым. У Бозигита удары такие жесткие, что голова болит после каждого спарринга. Он, вроде бы, сильно не вкладывается, но у него пушечный удар от природы. Думаю, дело в том, что он уже 30 лет оттачивает стойку. Он так попадает, как будто встречный поезд в тебя въезжает.

— Что за американец уходил от Атаева? Разные были, имен не помню, помню, что были из Bellator, — отметил Гамзатов. — В какой-то момент Бозигита начали ставить с тяжами, но он и их бил. Они тоже говорили: «Что за удар?!» Тот же Грег Харди один раз встал с Бозигитом в пару, а потом, после спарринга, сказал: «Научи меня бить так же!» И Атаев показал ему что-то на груше. Бозигит может стать хорошим тренером в будущем, он всегда готов подсказать. Думаю, у него самого желание есть. Стоит просто спросить, как бить — он тут же начинает показывать все фишки. (Илья Андреев)

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