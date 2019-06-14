Президент WBO не знает Хабиба Нурмагомедова

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель в интервью РИА "Новости" признался, что не слышал о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

– В последние годы все большую популярность набирает ММА. Вам этот вид спорта нравится?

– Нет, для меня он слишком жесток.

– Но люди по своей натуре тянутся ко всей этой жестокости.

– Ну, может, кто-то и тянется, но не я. Я люблю бокс, это моя любовь.

– То есть не боитесь, что ММА обойдет бокс по популярности?

– Нет, этого не случится. У бокса гораздо больше фанатов. И их армия постоянно растет, иногда за счет фанатов ММА. Тот же бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером добавил боксу немало новых поклонников.

– То есть вы не против таких боев, когда бойцы ММА выходят на ринг против боксеров?

– Это все-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой.

– А бой бы между Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым посмотрели?

– Между Мейвезером и кем? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал. Я не слежу за ММА.