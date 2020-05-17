Президент UFC выразил сомнения в возможности проведения поединка Джона Джонса и Нганну

Президент UFC Дана Уайт выразил сомнения в том, что поединок между чемпионом организации в среднем весе Джоном Джонсом со вторым номером рейтинга тяжеловесов Франсисом Нганну может состояться. Ранее Джонс сообщил у себя в Twitter, что хотел бы провести бой с Нганну, а француз поддержал данную идею.

— Все возможно, — сказал Уайт. — Впрочем, я не уверен, что они действительно хотят этого поединка. Одно дело — слова в интернете, другое — организация поединка.

Джонс — действующий чемпион UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся. У Нганну 15 побед при 3 поражениях.

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