Боец MMA может потерять ногу из-за стафилококковой инфекции в Таиланде

Австралийский боец Тим Шульц (4-1) находится в критическом положении, так как рискует потерять ногу из-за стафилококковой инфекции. Боец в Таиланде заразился инфекцией, которая проникла в его кость.

«Мой друг в Таиланде заразился стафилококком, который добрался до кости. Похоже, что он потеряет ногу и больше никогда не сможет драться. Пожалуйста, если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании. Спасибо», — написала боец UFC Кейси О'Нил (9-1) в Twitter.

На сайте Mycause была создана краудфандинговая страница для помощи в лечении Шульцу. Для спасения ноги было необходимо 18 тысяч австралийских долларов. Вся сумма была собрана за очень короткий промежуток времени.

