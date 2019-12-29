Президент Bellator: «Начнем переговоры о поединке за чемпионский пояс, если Емельяненко захочет»

Президент Bellator Скотт Кокер допускает, что российский боец ММА Федор Емельяненко может провести бой за чемпионский титул. Он отметил, что это зависит от желания россиянина.

— Конечно, мы начнем переговоры, если Федор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator, — цитирует президента ТАСС. — Но надо понять, хочет ли он этого.

Ранее Емельяненко победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.