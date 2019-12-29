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Президент Bellator: «Начнем переговоры о поединке за чемпионский пояс, если Емельяненко захочет»

11:47
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Президент Bellator Скотт Кокер допускает, что российский боец ММА Федор Емельяненко может провести бой за чемпионский титул. Он отметил, что это зависит от желания россиянина.

— Конечно, мы начнем переговоры, если Федор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator, — цитирует президента ТАСС. — Но надо понять, хочет ли он этого.

Ранее Емельяненко победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7442997

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