Пожизненно дисквалифицированный боец Магомедов планирует выступать в зарубежных лигах

Пожизненно дисквалифицированный Американским антидопинговым агентством (USADA) российский боец смешанного стиля (ММА) Руслан Магомедов планирует выступать в одной из зарубежных организаций.

USADA дисквалифицировало Магомедова за три нарушения антидопинговых правил.

- Я бы не хотел сейчас выступать в России, есть и другие организации в мире. Америка для меня закрыта, это понятно. Но есть, к примеру, One FC. Рано заканчивать в 32 года, - цитирует ТАСС Магомедова.

Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате с 2014 года. Всего на его счету 14 побед и одно поражение.