«Потеря отца, тренера и поклонника спорта». Конор Макгрегор скорбит в связи с уходом Абдулманапа Нурмагомедова
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера бывшего соперника ирландца Хабиба Нурмагомедова.
The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020
«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта, — написал Конор в Twitter. — Соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».
Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.