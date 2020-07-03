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«Потеря отца, тренера и поклонника спорта». Конор Макгрегор скорбит в связи с уходом Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля 2020, 21:37
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера бывшего соперника ирландца Хабиба Нурмагомедова.

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта, — написал Конор в Twitter. — Соболезнования и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений.

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