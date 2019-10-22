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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Помните флешмоб с открыванием бутылки? Кажется, трюк вышел на новый уровень — со спичками

20:12

Боец MMA Уэбер Алмейда показал эффектный трюк с зажиганием спичек ударом ногой с разворота. В своем Twitter он написал: «Сделаем барбекю?».

Трюк напоминает знаменитый Bottlecapchallenge, в котором люди пытались отвинтить крышку от бутылки аналогичным образом.

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