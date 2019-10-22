Помните флешмоб с открыванием бутылки? Кажется, трюк вышел на новый уровень — со спичками
20:12
Боец MMA Уэбер Алмейда показал эффектный трюк с зажиганием спичек ударом ногой с разворота. В своем Twitter он написал: «Сделаем барбекю?».
Трюк напоминает знаменитый Bottlecapchallenge, в котором люди пытались отвинтить крышку от бутылки аналогичным образом.
Let's make a BBQ??? @ScottCoker @BellatorMMA @MichaelJaiWhite @TheRock @TheScotAdkins pic.twitter.com/7qDxsopAf3— Weber Almeida Thesilverback? (@WeberAlmeida87) October 22, 2019
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