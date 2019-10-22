Боец MMA Уэбер Алмейда показал эффектный трюк с зажиганием спичек ударом ногой с разворота. В своем Twitter он написал: «Сделаем барбекю?».

Трюк напоминает знаменитый Bottlecapchallenge, в котором люди пытались отвинтить крышку от бутылки аналогичным образом.