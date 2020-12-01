Польские бойцы устроили драку на дуэли взглядов из-за подгузника. Видео
15:29
Бойцы Лукаш Боровски и Павол Трыбала устроили серьезную потасовку на дуэли взглядов перед турниром FEN 31 в Польше.
Драку спровоцировал Боровски, который принес на церемонию подгузник, чтобы вручить сопернику. Разнимали бойцов сотрудники службы безопасности.
Отметим, что в бою победил Трыбала. Рефери пришлось остановить бой, так как у Боровски после пропущенного удара оторвалась часть уха.
Trybson wygrywa z Borowskim! Boli od samego patrzenia... #FEN31 pic.twitter.com/6lhm2RVnHQ— FEN MMA (@FENmma) November 28, 2020
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