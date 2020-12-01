Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Польские бойцы устроили драку на дуэли взглядов из-за подгузника. Видео

15:29

Бойцы Лукаш Боровски и Павол Трыбала устроили серьезную потасовку на дуэли взглядов перед турниром FEN 31 в Польше.

Драку спровоцировал Боровски, который принес на церемонию подгузник, чтобы вручить сопернику. Разнимали бойцов сотрудники службы безопасности.

Отметим, что в бою победил Трыбала. Рефери пришлось остановить бой, так как у Боровски после пропущенного удара оторвалась часть уха.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир