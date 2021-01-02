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Победитель Федора Емельяненко пробил лоукик бойфренду своей дочери. Видео

04:35
Дэн Хендерсон. Фото Instagram
Дэн Хендерсон. Фото Instagram
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Легендарный боец ММА Дэн Хендерсон пробил лоукик бойфренду своей дочери. Видео загрузил в Tik-Tok боец UFC Сэм Алви.

Молодой человек сам попросил 50-летнего Хендерсона ударить ему по ноге. Вероятно, он пожалел об этом — на видео видно, что лоукик причинил ему боль.

Хендерсон (32-15) — бывший чемпион Pride в среднем весе и Strikeforce в полутяжелом весе. В июле 2011 года он победил техническим нокаутом Федора Емельяненко.

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