По факту массовой драки на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске будет проведено расследование

Руководство лиги ACB JJ проведет расследование после массовой потасовки на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что боец Гаджи Хархаров, принимавший участие в турнире, остался недоволен работой судей и предъявил им претензии, после чего началась драка.

- Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили, - приводит ТАСС слова представителя краевой федерации джиу-джитсу. - Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях.

Массовая драка на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске. Видео