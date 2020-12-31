Петр Ян рассчитывает провести в 2021 году три боя

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-1) заявил в интервью пресс-службе UFC, что в 2021 году хочет провести три боя.

«В 2021 году я надеюсь провести три боя, — сказал 27-летний Ян. — Трудно что-то планировать, учитывая, что происходит в мире, но у меня есть большое желание это сделать. Я начну тренировочный лагерь в январе, и мне не терпится снова войти в октагон».

Ян должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок был перенесен на 2021 год.