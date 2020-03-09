Петр Ян подписал контракт на бой с Мораесом

Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» свой следующий бой проведет против бразильца Марлона Мораеса (23-6-1). Он подписал контракт на поединок, о чем сообщил в своем Twitter.

My first UFC main event ? pic.twitter.com/hUcVZAuOM6 — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) March 9, 2020

Предполагается, что бой станет главным событием турнира UFC, который запланирован на 13 июня в Казахстане.

Марлон Мораес занимает первую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе, Петр Ян — третий. Свой первый бой в UFC 26-летний россиянин провел в июне 2018 года против японца Теруто Ишихары. Всего в американском промоушене у него шесть поединков (6-0).