Ислам Махачев — Дэн Хукер: дата, время начала и где смотреть трансляцию боя UFC 267
21:05
В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» россиянин Ислам Махачев проведет бой в категории легкого веса против новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.
Их поединок начнется после 21.00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция боя Махачев — Хукер будет доступна на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.
В активе 29-летнего Махачева в ММА 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера 21 победа и десять поражений в ММА.
Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Ислама Махачева читайте здесь.
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