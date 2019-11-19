Отец Хабиба рассказал о своем отношении к многоженству

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос о своем отношении к многоженству.

— Моя жена? Фатима здесь, рядом. Когда она рядом, мне вообще легко и свободно, — цитирует Нурмагомедова-старшего «Мир 24». — Понимаете, приглашение можно сделать еще трем. То есть всего четыре. Одна есть, вторая намечается, третья — я не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам и говорит: «Берите в жены двух, трех, четырех». А одна может быть даже и инвалидом. К женщинам надо всегда уважительно относиться. Ну давайте возьмем четыре позиции. Женщина — она чья-то дочь, чья-то сестра, чья-то жена, чья-то мать. Давайте из этих соображений относиться ко всем женщинам.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В своем последнем поединке он победил Дастина Порье.