«Они показали полную некомпетентность». Багаутинов недоволен судейством боя с Жумагуловым

Российский боец MMA Али Багаутинов недоволен работой судей в его поединке с Жалгасом Жумагуловым. Бой стал главным на турнире Fight Night Global 95.

«Друзья, если оставить эмоции на второй план, что мы имеем? Я не согласен с решением судей, как тот же Абдулманап и любой мало-мальски разбирающийся в ММА. В любом случае то, что случилось, благо для меня. Каждый показал свое истинное лицо. Но жизнь на этом не заканчивается, впереди много интересных планов.

К Жалгасу у меня претензий нет, потому что его вины в случившемся тоже нет. Претензии у меня могут быть только к судейству — они показали свою полную некомпетентность и к организации. Беру паузу, чтоб подумать и решить ряд важных для себя вопросов. Будем разбираться! Всем салам алейкум! До новых встреч", — написал Багаутинов в Instagram.