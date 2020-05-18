Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Он пришел в себя, двигается, говорит». Джош Томпсон рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова

15:09
Джош Томпсон. Фото Instagram.
Джош Томпсон. Фото Instagram.
Теги:

Американский боец MMA Джош Томпсон, который тренируется в зале AKA вместе с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова.

— Он вышел из комы, — рассказал Томпсон в интервью YouTube-каналу Weighing In. — Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришел в себя, двигается, говорит.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир