«Он пришел в себя, двигается, говорит». Джош Томпсон рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова

Американский боец MMA Джош Томпсон, который тренируется в зале AKA вместе с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова.

— Он вышел из комы, — рассказал Томпсон в интервью YouTube-каналу Weighing In. — Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришел в себя, двигается, говорит.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.