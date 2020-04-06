Экс-чемпион UFC Олег Тактаров в своем Instagram высказался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.

— Коронавирус? До меня дошли данные из Белоруссии... Не верю я в это хозяйство, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram. — Чушь собачья. Из интервью министра здравоохранения я понял так, что пик у нас был с октября до декабрь прошлого года. Это мое мнение, для меня этот вопрос закрыт. Режим самоизоляции буду соблюдать, но я его и раньше соблюдал. А вот эти мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие — я их терпеть не мог что до этих пандемий, что сейчас. Для меня только удовольствие соблюдать дистанцию с народом. Нормальная, мужская рука сухая не имеет заразу. Думаю, что где-то в районе 20-х чисел у нас все вдруг волшебным образом закончится, появится вакцина и выяснится, что наш советский народ не подвержен заразе. По данным, которые приходят, у кого была вот эта плечевая вакцинация, болеют в 36 раз меньше, чем все остальные.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 324 907 человек, умерших — 72 638, выздоровевших — 275 832.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.