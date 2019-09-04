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Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье

10:58
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

Официальная процедура взвешивания состоится в пятницу. Вес спортсменов не должен превышать 70 кг.

— Хабиб показал вчера вечером вес 76 кг. Осталось четыре тренировки, на каждой из них уберется по 1,5 кг, — отмечается в сообщении.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6840460

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