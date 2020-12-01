Нурмагомедов запустил собственную мобильную связь

Чемпион UFC Хаиби Нурмагомедов объявил о создании своего оператора мобильной связи, который будет носить название Eagle Mobile.

Пока, по словам бойца, действие сети покрывает только Москву и Московскую область, но планируется расширение.

- Сегодня — тот самый день. Как говорят на Западе, Today Is the Day, — написал Хабиб в Instagram. — День большого запуска нашего оператора Eagle Mobile!

Я действительно долго работал над тем, чтобы сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным для каждого, понятным для всех, честным и ответственным. Пока только Москва и область, но другие регионы не за горами. Это интересная и новая для меня задача, но тем лучше — ведь я уважаю достойные вызовы.

Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается. Присоединяйтесь, буду рад каждому!