Нурмагомедов сделал болевой прием действующему чемпиону UFC в тяжелом весе. Видео

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на тренировке повалил американца Даниэля Кормье и сделал ему болевой прием на руку. Тренер 30-летнего российского бойца Хавьер Мендес опубликовал в Instagram видео с тренировки спортсменов.

Нурмагомедов неожиданно запрыгнул на Кормье со спины и повалил на настил, после чего сделал болевой прием.

40-летний Кормье является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе. Через месяц, 17 августа, американец проведет бой за защиту пояса против Стипе Миочича на турнире UFC 241.