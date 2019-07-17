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Нурмагомедов сделал болевой прием действующему чемпиону UFC в тяжелом весе. Видео

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на тренировке повалил американца Даниэля Кормье и сделал ему болевой прием на руку. Тренер 30-летнего российского бойца Хавьер Мендес опубликовал в Instagram видео с тренировки спортсменов.

Нурмагомедов неожиданно запрыгнул на Кормье со спины и повалил на настил, после чего сделал болевой прием.

40-летний Кормье является действующим чемпионом UFC в тяжелом весе. Через месяц, 17 августа, американец проведет бой за защиту пояса против Стипе Миочича на турнире UFC 241.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Javier Mendez (@akajav)

 

 

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