Нурмагомедов не будет устраивать провокаций в адрес Макгрегора в Москве

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не будет устраивать провокаций во время приезда ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву. Макгрегор в четверг, 24 октября, проведет пресс-конференцию в столице России, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов сейчас находится в другом городе. Ранее они с Макгрегором устроили перепалку в социальных сетях.

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов.

Макгрегор дает пресс-конференцию в Москве. Live!