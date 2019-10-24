Нурмагомедов не будет устраивать провокаций в адрес Макгрегора в Москве
09:15
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не будет устраивать провокаций во время приезда ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву. Макгрегор в четверг, 24 октября, проведет пресс-конференцию в столице России, сообщает ТАСС.
Нурмагомедов сейчас находится в другом городе. Ранее они с Макгрегором устроили перепалку в социальных сетях.
В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов.
Макгрегор дает пресс-конференцию в Москве. Live!
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...