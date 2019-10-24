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Нурмагомедов не будет устраивать провокаций в адрес Макгрегора в Москве

09:15
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не будет устраивать провокаций во время приезда ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву. Макгрегор в четверг, 24 октября, проведет пресс-конференцию в столице России, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов сейчас находится в другом городе. Ранее они с Макгрегором устроили перепалку в социальных сетях.

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов.

Макгрегор дает пресс-конференцию в Москве. Live!

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7038408

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