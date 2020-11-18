Носов жестко ответил Харитонову и назвал его лжецом

Бронзовый призер Олимпиады по дзюдо Дмитрий Носов раскритиковал бойца ММА Сергея Харитонова. Он назвал его лжецом, который с положительными тестами на коронавирус идет в ринг. Ранее Носов также высказывался о конфликте Харитонова с Адамом Яндиевым.

«Сереженька лжец Харитонов! А по сути еще и преступник, который с положительными тестами на covid-19 идет в народ, — написал Носов в Instagram. - Cмотрите видео в шапке профиля! Друзья, я знаю, что вам уже надоела тема с Сереженькой лжецом Харитоновым и надеюсь, это последний пост про него. Но он необходим!

Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он виноват и понесет ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы. И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес — я посмеялся, ибо все знают историю про Таиланд. Но опустившийся в своём вранье до самого дна Харитонов, услышал стук снизу и решил опустится еще ниже...

11 сентября в Химках у Харитонова два теста на COVID-19 Он, зная об этом, идет в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают «законопослушные» граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру. Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.

Остается открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто по-вашему Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?"

Напомним, конфликт произошел вечером 13 ноября на спортивном турнире в «Лужниках» в Москве. Яндиев сначала напал на Руслана Абдо, затем на Сергея Харитонова. 40-летний ветеран получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. У Абдо также сломан нос.

По данным СМИ, причиной агрессии Яндиева стала реакция на упоминание о долгах перед Харитоновым. Ранее сообщалось, что Харитонов несколько лет назад дал приятелю крупную сумму и дарил дорогие подарки, однако деньги Яндиев до сих пор не вернул.

После этого Харитонов жестко высказался о Носове за его слова о конфликте.