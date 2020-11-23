Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов в беседе с «СЭ» выразил свою позицию о конфликте Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым.

— Я уже хочу отойти от этой темы, — признался Носов «СЭ». — Адам на свободе, они сами разберутся. Мусолить отношения мне не интересно.

Я был в шоке, что русский мужик, боец ММА, обсуждает, кто бреет подмышки или покупает сумку девушке. Яндиев виноват, но виноваты оба. Я хотел, чтобы общество это поняло. Я хочу, чтобы наши люди знали правду и получали правдивую информацию.

Пока Адам был за решеткой, я передавал его слова, потому что никто другой не мог этого сделать. А теперь они могут сами разобраться. Было бы идеально, чтобы они пожали друг другу руки. Но я боюсь, что Харитонов сделал вещи, которые не стоит выносить наружу. (Константин Колмаков)