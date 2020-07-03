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«Нет слов...» «Анжи» выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

3 июля 2020, 14:22
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото "СЭ"
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Пресс-служба «Анжи» выразила соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью его отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Глубочайшие соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте махачкалинского клуба. — Нет слов. Все наши мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

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