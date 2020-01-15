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Немков вызвал на бой победителя Емельяненко

15:30
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Чемпион Bellator в тяжелом и полутяжелом весах Райан Бэйдер (27-5) опубликовал новый пост в своем Instagram.

— Пришло время возвращаться! Подсушиться и защитить пояс в полутяжелом весе в апреле. Скоро будут новости, — написал 36-летний Бэйдер.

Российский боец полутяжелого веса Вадим Немков (11-2) пришел в комментарии и вызвал его на бой. В ноябре 2019 года 27-летний Немков, представляющий команду Федора Емельяненко, выиграл чемпионат мира по самбо. Напомним, Бэйдер нокаутировал Федора на турнире Bellator 214.

— У тебя хватило смелости? — написал Немков. -Отлично! Я с нетерпением жду нашего поединка! Давай посмотрим, сможешь ли ты остаться прежним, когда я встану перед тобой.

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