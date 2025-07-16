Напавших на бойца Хизриева в Махачкале задержали

Министр спорта Дагестана и призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сажид Сажидов сообщил, что двое напавших на бойца ММА Тимура Хизриева задержаны.

В ночь с 15 на 16 июля стало известно, что неизвестные подкараули Хизриева возле дома в Махачкале. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, в него выстрелили несколько раз из травматического оружия. После этого преступники скрылись на белой «Приоре».

«Напавшие на Хизриева задержаны», — приводит ТАСС слова Сажидова.

У спортсмена было обнаружено около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Он перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. В среду появилась информация, что причиной стрельбы в Хизриева стал долг за автомобиль.