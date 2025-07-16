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16 июля 2025, 17:39

Напавших на бойца Хизриева в Махачкале задержали

Алина Савинова

Министр спорта Дагестана и призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сажид Сажидов сообщил, что двое напавших на бойца ММА Тимура Хизриева задержаны.

В ночь с 15 на 16 июля стало известно, что неизвестные подкараули Хизриева возле дома в Махачкале. Когда спортсмен выходил из своего автомобиля, в него выстрелили несколько раз из травматического оружия. После этого преступники скрылись на белой «Приоре».

«Напавшие на Хизриева задержаны», — приводит ТАСС слова Сажидова.

У спортсмена было обнаружено около пяти ранений в области плеча, кисти и груди. Он перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии. В среду появилась информация, что причиной стрельбы в Хизриева стал долг за автомобиль.

Тимур Хизриев (в&nbsp;центре).В Махачкале расстреляли непобежденного бойца ММА Хизриева. Двое в масках подкараулили его во дворе
Источник: ТАСС
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Источник: причиной стрельбы в бойца Хизриева стал долг за автомобиль

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