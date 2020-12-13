Морено хочет реванша с Фигейредо

Мексиканец Брэндон Морено рассчитывает провести бой-реванш с чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейредо. Их поединок на турнире UFC 256 завершился вничью.

«Я наслаждаюсь этим моментом. Я так счастлив. Я так хотел пояс. Теперь хочу уехать с семьей и детьми, исцелить свое сердце. Нам нужен реванш. Для меня, для Фигейредо, для фанатов, для всех», — сказал Морено в интервью после боя.

На счету 27-летнего Морено 18 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА. У 32-летнего Фигейредо — 20 побед, 1 поражение и 1 ничья.