Российский боец ММА Владимир Минеев (13-1-1) прокомментировал мнение о том, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов мог бы быть идеальным главой Дагестана.

— Я не могу рассуждать об этом. У меня нет таких знаний, чтобы говорить, что вот это вот так было бы, а это так. Чтобы управлять нужно учиться, получать специальное образование, быть управленцем. А быть хорошим спортсменом — не значит быть хорошим управленцем. Нужно иметь опыт, опыт управления организациями, — сказал Минеев «СЭ».

27 мая Telegram-канал «Незыгарь» (346 тысяч подписчиков) опубликовал так называемую аналитическую справку по политической обстановке в Дагестане. Там говорится, что нынешний глава Дагестана Владимир Васильев допустил ряд непростительных ошибок, Сулейман Керимов для республики полезнее в качестве бизнесмена, а Хабиб Нурмагомедов — тот человек, который способен изменить ситуацию к лучшему. (Михаил Потапов)